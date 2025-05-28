Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 137 подписчиков

Антинародная "интеллигенция"...

Антинародная "интеллигенция"...

ВСЯ ПОСТСОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ДЕРЖИТСЯ НА ИСКАЖЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ ОБ СССР Ведущая роль в искажении исторической правды об СССР принадлежит научной интеллигенции и СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх