Оснований нет: Минюст России отказался вносить Урганта и Пугачеву в список иноагентов

Ведомство не нашло следов «иностранного финансирования» их деятельности.Министерство юстиции России официально подтвердило, что в настоящее время отсутствуют основания для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачёвой в реестр иностранных агентов.