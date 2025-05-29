Оснований нет: Минюст России отказался вносить Урганта и Пугачеву в список иноагентов

Ведомство не нашло следов «иностранного финансирования» их деятельности.Министерство юстиции России официально подтвердило, что в настоящее время отсутствуют основания для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачёвой в реестр иностранных агентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии