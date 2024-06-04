Wildberries будет развивать систему премий для ПВЗ, работающих без нарушений

Об этом в ходе круглого стола на тему «Проблемы взаимодействия предпринимателей с Wildberries», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, сообщила директор по развитию сервисов компании Wildberries Кристина Спирева.
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