Ak Parti: слова Эрдогана о "последних выборах" не означают ухода из политики

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) Омер Челик заявил, что слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики.
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