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Газета.ру

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Ak Parti: слова Эрдогана о "последних выборах" не означают ухода из политики

Ak Parti: слова Эрдогана о "последних выборах" не означают ухода из политики

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti) Омер Челик заявил, что слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Эрдоган явно заигрался на политической арене, постоянное сидение на двух стульях сыграет с ним дурную шутку.
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22 час.

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