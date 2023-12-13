День 14 декабря в истории

Международный день обезьян. Этот неофициальный праздник родился как шутка. В 2000 году, в то время студентка Университета штата Мичиган, Кейси Сорроу отметила 14 декабря в календаре друга как День обезьяны.
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