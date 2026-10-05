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Bloomberg: НАТО разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы атаки РФ

Bloomberg: НАТО разрабатывает стратегию быстрой победы в случае якобы атаки РФ

НАТО разработало план «Теория победы» — новую стратегию «обороны» восточного фланга с упором на дроны и ИИ.

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