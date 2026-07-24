Хадиуллин: труды Мухаметшиной известны далеко за пределами Татарстана

Фото: пресс-служба ИФМК КФУ Труды профессора Казанского федерального университета Резеды Мухаметшиной известны далеко за пределами Татарстана, а ее вклад в развитие диалога русской и татарской культур и преподавание литературы в поликультурной среде имеет большое значение для педагогического сообщества, заявил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на гражданской панихиде по ученому.
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