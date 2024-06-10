В Ярославской области из-за атаки БПЛА перекрыли федеральную трассу М-8

По сообщениям правительства Ярославской области, пресечена атака беспилотников на регион.Утром 10 июня в Ярославской области вражескими БПЛА были атакованы объекты инфраструктуры, сообщают в правительстве региона.
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