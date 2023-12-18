Салехардскому клубу «Лотос» исполнилось 22 года

Салехардскому клубу физического и духовного совершенствования «Лотос» – исполнилось 22 года. По традиции, очередную годовщину, участники жизнеутверждающего движения отметили итоговыми показательными занятиями для подрастающего поколения.
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