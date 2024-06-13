Депутаты Рады начали обсуждать сокращение полномочий ТЦК из-за скандала в Одессе

Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев сообщил, что комитет парламента по вопросам национальной безопасности рассматривает возможность сокращения полномочий территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов).
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