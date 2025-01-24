Полпреду Жоге в Магнитогорске участник СВО показал изобретенный дрон-камикадзе

Полпред президента России в УрФО Артем Жога рассказал, что во время посещения Магнитогорска Челябинской области посетил бойца спецоперации, который после ранений и утраты руки вернулся домой и изобрел дрон-камикадзе.
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