Григорий Гуров: Патриотическое воспитание молодёжи и поддержка героев СВО

Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи, рассказал о работе Роспатриотцентра, который более 20 лет занимается патриотическим воспитанием молодежи, поддерживает участников СВО и разрабатывает новый федеральный закон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии