Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA запустило миссию Martian Moons eXploration (MMX), которая должна собрать образцы с поверхности Фобоса, одного из двух спутников Марса, и доставить их на Землю.
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