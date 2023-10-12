Минэкономики Ирана одобрило идею единой валюты между странами БРИКС

РИАМО - 12 окт. Иранская сторона полностью одобряет создание единой валюты между странами БРИКС, заявил РИА Новости замминистра экономики и финансов страны по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани.
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