Участникам СВО предоставлено преимущественное право на поступление в образовательные организации среднего профобразования

В государственных образовательных организациях среднего профессионального образования (СПО) Новосибирской области продолжается работа по приему граждан на обучение по программам среднего профессионального образования на очередной учебный год.
В государственных образовательных организациях среднего профессионального образования (СПО) Новосибирской области продолжается работа по приему граждан на обучение по программам среднего профессионального образования на очередной учебный год.
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