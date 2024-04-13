«Звезда»: мошенники похитили около 300 тыс. рублей у актера Любимцева

Актер Павел Любимцев, известный по фильмам «Русский регтайм» и «Апофигей», а также по телепрограммам «Путешествия натуралиста» и «Городские путешествия», стал жертвой мошенников, сообщает в Telegram телеканал «Звезда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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