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Царьград

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25 остановок сердца за сутки: Московские медики подарили пациенту со сложной патологией вторую жизнь

25 остановок сердца за сутки: Московские медики подарили пациенту со сложной патологией вторую жизнь

В Городской клинической больнице имени Буянова врачи сделали нестандартную операцию 62-летнему пациенту.

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