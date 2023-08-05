Певица Лайма Вайкуле назвала условия своего приезда в Россию. По словам артистки, она никогда больше не поедет в Россию.
Лайма Вайкуле назвала условия своего приезда в Россию
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Эта старая шлюха может приехать в Россию только в наручниках!
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8 час.
Андрей Матвеев
Без всяких условий , прибалтийская мартышка, ты на хер здесь не нужна! И не тешь себя иллюзиями.
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7 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Даже Раймонд Паулс на тебя положил, то Россия и подавно!😀😀😀
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5 час.
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