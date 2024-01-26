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Как в тундре моются, ходят в туaлет и рожают детей

Сурово им, бедным, зимой в лютый мороз и метель сбегать на улицу по своим делам… А что делать, если хочется? На самом деле, казалось бы, совершенно обычные бытовые вопросы с которыми у каждого из нас в нашей обычной городской жизни все более или менее понятно.

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