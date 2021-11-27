Советское наследие армии России неприятно удивило Польшу

У британцев под ногами разверзлась бездна! Оказывается, Россия может запускать «Северный поток 2», или не запускать — а всё равно будет в выигрыше! Причём, с запоздалым пониманием до англичан дошло, что если газопровод НЕ запустят, то России может быть даже ЛУЧШЕ, а не хуже! И дело даже не в том, что этот газопровод окупил себя, ни дня не проработав… Опубликовано Блог Успехи России В Британии продолжается череда банкротств, причём вслед за энергетическими компаниями, 20 из которых уже объявили о своей несостоятельности, за прошедшую неделю к ним присоединились ещё две, а кризис пошёл дальше по промышленно-производственной цепочке.