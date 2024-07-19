Госавтоинспекцией Новоуральска подведены итоги профилактического мероприятия «Автобус»

10 июля 2024 года, сотрудниками Госавтоинспекции в рамках профилактического мероприятия «Автобус», на территории Новоуральского городского округа проверено 18 автобусов, из них: — 15 осуществляющих регулярную перевозку людей на городских маршрутах; — 3 на пригородных и междугородных маршрутах.