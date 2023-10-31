НХЛ попросила игроков надевать защиту для шеи после гибели Джонсона

Хоккеист команды «Питтсбург Пингвинз» Адам Джонсон трагически погиб во время одной из игр. После это руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обратилось ко всем игрокам, пишет журналист Sportsnet Джефф Марек в своем аккаунте в соцсети X* со ссылкой на заместителя комиссара лиги Билла Дэйли.
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