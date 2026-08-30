«Нефтехимик» проиграл «Авангарду» в матче Кубка Блинова

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ» Нижнекамский «Нефтехимик» уступил омскому «Авангарду» в матче предсезонного турнира «Кубок Блинова».
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