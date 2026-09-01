Елизавета Андреева продолжит карьеру в академии Татьяны Навки

Фото: телеграмм-канал «Наши Надежды» Фигуристка Елизавета Андреева покинула группу Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в академии олимпийской чемпионки Татьяны Навки, сообщается в Telegram-канале академии «Наши Надежды».
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