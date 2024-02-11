«Русские и сербы – братья навек!» Фанаты «Црвены Звезды» принесли десятки флагов России на матч и спели песню на мотив «Калинки»

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В начале второго тайма матча 20-го тура чемпионата Сербии против «Вождоваца» (2:1) болельщики «Црвены Звезды» подняли десятки флагов России, спели песню на мотив «Калинки», а также скандировали «Русские и сербы – братья навек!» Фото: t.