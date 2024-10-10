Надежда

Думаю, не удастся. Зеиуда подписался изначально на свою бесславную кончину. Кукловоды в своих интересах выжмут это никчемное существо до конца и используют его убийство, как еще один аргумент в обвинении ВВП. А дать жить тому, кто когда-то сможет "поведать миру", как и за что его купили не в интересах мирового бандита)