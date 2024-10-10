Знаковая покупка

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Надежда
Думаю, не удастся. Зеиуда подписался изначально на свою бесславную кончину. Кукловоды в своих интересах выжмут это никчемное существо до конца и используют его убийство, как еще один аргумент в обвинении ВВП. А дать жить тому, кто когда-то сможет &quot;поведать миру&quot;, как и за что его купили не в интересах мирового бандита)
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7 час.
Надежда
Просто фейк, троллинг... 80 уровня!)☺️
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7 час.
ВН
Валерий Николаевич
Очень не понравилась статья, чисто пропаганда вперемешку с фанфарами в одну сторону и слюнями в другую
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3 час.

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