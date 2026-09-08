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Бумага «Кама» стала прочнее благодаря отечественному латексу

Бумага «Кама» стала прочнее благодаря отечественному латексу

Картонно-бумажный комбинат «Кама» (входит в холдинг «Свеза») успешно интегрировал в производство бумаги отечественный латекс от группы компаний Novaroll.

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