Генерал-майор Сутягин возглавил УМВД Забайкальского края

Александр Сутягин начал службу в 1995 году участковым уполномоченным, затем работал в следственных подразделениях, а в 2022 году получил звание генерал-майора юстиции.
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