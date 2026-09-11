Тренер «Сабаха» после 0:4 с «Манчестер Юнайтед»: «В глубине души мы ожидали немного большего»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Вальдас Дамбраускас поделился впечатлениями от дебютного матча клуба на общем этапе Лиги чемпионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым