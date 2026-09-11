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Тренер «Сабаха» после 0:4 с «Манчестер Юнайтед»: «В глубине души мы ожидали немного большего»

Тренер «Сабаха» после 0:4 с «Манчестер Юнайтед»: «В глубине души мы ожидали немного большего»

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Вальдас Дамбраускас поделился впечатлениями от дебютного матча клуба на общем этапе Лиги чемпионов.

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