В Иванове полицейские задержали наркозакладчика

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области пресечена преступная деятельность жителя Ивановской области 2004 года рождения, который за вознаграждение занимался оборудованием тайников-закладок на территории областного центра.
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