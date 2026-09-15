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ИИ в Китае: АТЭС обсудила поддержку малого бизнеса в Гуанчжоу

ИИ в Китае: АТЭС обсудила поддержку малого бизнеса в Гуанчжоу

На производственной линии компании Seng Fong Holdings Berhad в Малайзии роботизированная рука захватывает 35-килограммовый блок каучука, а 3D-камеры, лазерные сканеры и алгоритмы искусственного интеллекта служат ее «глазами» и «мозгом».

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