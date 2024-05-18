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Преимущества покупок в интернет-магазинах США

Преимущества покупок в интернет-магазинах США

Покупки через Интернет стали для людей необходимым и практичным способом экономии средств и времени. Почти половина населения пробовала совершать покупки через интернет-магазины, как самостоятельно, так и через организации-представители.

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