Преимущества покупок в интернет-магазинах США

Покупки через Интернет стали для людей необходимым и практичным способом экономии средств и времени. Почти половина населения пробовала совершать покупки через интернет-магазины, как самостоятельно, так и через организации-представители.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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