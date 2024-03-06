Двое бывших участников списка Forbes отказались от российского гражданства

Издание Forbes сообщило, что два выходца из России, основатели IT-компаний Veeam Software и Object First (США) Андрей Баронов и Ратмир Тимашев приняли решение, что отказываются от гражданства Российской Федерации.
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