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Двое бывших участников списка Forbes отказались от российского гражданства

Двое бывших участников списка Forbes отказались от российского гражданства

Издание Forbes сообщило, что два выходца из России, основатели IT-компаний Veeam Software и Object First (США) Андрей Баронов и Ратмир Тимашев приняли решение, что отказываются от гражданства Российской Федерации.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Да и хрен с ними! Конфисковать все оставшиеся в России активы и пусть валят!
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