БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 15 июля, главное: Одесский порт — всё! Паника ВСУ под Краматорском, ночные БПЛА в Дружковке

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