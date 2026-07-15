1602-й день спецоперации. Макрон заявил, что бандеровцы получат от Франции много всякой нехорошей дряни Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия по-прежнему уверенно владеет инициативой на фронте.
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