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One Team Emerging As Destination For Ohio State Transfer QB Kyle McCord

One Team Emerging As Destination For Ohio State Transfer QB Kyle McCord

Former Ohio State quarterback Kyle McCord may not have to look all that far to find a new team. McCord announced his intention to enter the NCAA transfer portal on Monday and with 24 hours it appears that one team has emerged as a potential suitor.

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