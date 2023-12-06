One Team Emerging As Destination For Ohio State Transfer QB Kyle McCord

Former Ohio State quarterback Kyle McCord may not have to look all that far to find a new team. McCord announced his intention to enter the NCAA transfer portal on Monday and with 24 hours it appears that one team has emerged as a potential suitor.
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