БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Русские готовят Перл-Харбор для группировки Starlink»

«Русские готовят Перл-Харбор для группировки Starlink»

Российский «космический мусор» активно меняет орбиты и вгоняет НАСА в ужас Виталий Орлов Фото: цитата видео/Youtube Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, более известное рядовому обывателю как НАСА, выдало очередную информацию, претендующую на сенсационность.

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