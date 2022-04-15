Россия может перебросить поставки нефти и газа из Европы в Азию

Известия/ Константин Кокошкин Россия намерена перебросить поставки нефти и газа из Европы в Азию. Как сообщает "Коммерсантъ", президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 июня предоставить план строительства соответствующей инфраструктуры.