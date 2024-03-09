Будни мужчин. Все что нам интересно

Видя неизбежно приближающийся крах ВСУ и военное поражение террористического и нацистского киевского режима, на Западе в последние дни стали усиленно рассуждать об отправке на Украину войск стран «миролюбивого» блока НАТО.