Врач Николаева предупредила об опасности употребления гречки вечером

Ей не стоит злоупотреблять при заболеваниях ЖКТ В гречке содержится много витаминов и полезных микроэлементов, стимулирующих работу кишечника и улучшающих желчеобразование, но не стоит злоупотреблять ей в вечернее время людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку это может спровоцировать спазм и вздутие, рассказала РИА Новости врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.