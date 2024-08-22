Врач Николаева предупредила об опасности употребления гречки вечером

Ей не стоит злоупотреблять при заболеваниях ЖКТ В гречке содержится много витаминов и полезных микроэлементов, стимулирующих работу кишечника и улучшающих желчеобразование, но не стоит злоупотреблять ей в вечернее время людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку это может спровоцировать спазм и вздутие, рассказала РИА Новости врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева.
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