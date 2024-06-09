Зеленский назвал себя «легитимным», поставив под сомнение легитимность Путина

Какие вещества употребляет сейчас гражданин Украины Владимир Зеленский, нам неизвестно. Однако одесситы еще помнят, что когда он приезжал в Одессу на гастроли, еще до «воцарения» и торжественного обещания не идти на выборы президента второй раз, известный актер «Студии Квартал-95» употреблял один из тяжелых наркотики, а именно кокаин.