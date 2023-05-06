БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Штурмовики A-10C смогут использовать авиабомбы GBU-39/B SDB

Штурмовики A-10C смогут использовать авиабомбы GBU-39/B SDB

Эксперименты с подвеской большого количества бомб GBU-39/B на штурмовик, февраль 2022 г. Американский самолет-штурмовик Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II способен нести и применять широкую номенклатуру управляемых и свободнопадающих авиабомб.

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