Штурмовики A-10C смогут использовать авиабомбы GBU-39/B SDB

Эксперименты с подвеской большого количества бомб GBU-39/B на штурмовик, февраль 2022 г. Американский самолет-штурмовик Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II способен нести и применять широкую номенклатуру управляемых и свободнопадающих авиабомб.