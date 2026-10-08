Стал известен размер соцпособия на похороны в Брянской области

В 2027 году пособие на погребение составит от 9678,63 до 10336,78 рублей, в 2029-м — до 11180,26 рублей.
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