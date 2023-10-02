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Дембеле о переходе в «Аль-Иттифак»: «Те, кто критикуют, сами мечтали бы оказаться в такой ситуации. Профессионалы всегда стремятся зарабатывать больше»

Дембеле о переходе в «Аль-Иттифак»: «Те, кто критикуют, сами мечтали бы оказаться в такой ситуации. Профессионалы всегда стремятся зарабатывать больше»

– Вы все еще молоды, вам 27. Понимаете, что ваше решение могло вызвать удивление? – Люди вправе думать и говорить что угодно.

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