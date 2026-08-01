iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Покупать SIM-карты через маркетплейсы и сторонние сайты запретили в Китае

Покупать SIM-карты через маркетплейсы и сторонние сайты запретили в Китае

China Mobile, China Telecom и China Unicom перевели онлайн-заказы SIM-карт исключительно на свои официальные сервисыКрупнейшие китайские операторы связи — China Telecom, China Mobile и China Unicom — с 1 августа ввели единые правила оформления SIM-карт через интернет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии