Покупать SIM-карты через маркетплейсы и сторонние сайты запретили в Китае

China Mobile, China Telecom и China Unicom перевели онлайн-заказы SIM-карт исключительно на свои официальные сервисыКрупнейшие китайские операторы связи — China Telecom, China Mobile и China Unicom — с 1 августа ввели единые правила оформления SIM-карт через интернет.
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