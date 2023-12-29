Cобытие “Падение Тристрама” в Diablo 3 начнется 4 января Годовщина выхода Diablo уж...

Cобытие “Падение Тристрама” в Diablo 3 начнется 4 январяГодовщина выхода Diablo уже на носу, а с ней и ежегодное событие “Падение Тристрама”! Эта дань уважения первой части Diablo придется по вкусу как ветеранам серии, желающим предаться ностальгии, так и новичкам, которые хотят в… источник.