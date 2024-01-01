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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тиаго Силва извинился за то, что отмахивался от оператора TNT Sports после игры с «Лутоном»: «Каждый спортсмен всегда будет прилагать больше усилий и думать, что сможет добиться большего»

Тиаго Силва извинился за то, что отмахивался от оператора TNT Sports после игры с «Лутоном»: «Каждый спортсмен всегда будет прилагать больше усилий и думать, что сможет добиться большего»

«Челси» победил со счетом 3:2 в матче АПЛ. При этом лондонцы вели 3:0, но пропустили два мяча подряд.

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