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Лебедева: Приморский суд Санкт-Петербурга заочно заключил под стражу Невзорову

Лебедева: Приморский суд Санкт-Петербурга заочно заключил под стражу Невзорову

В Санкт-Петербурге суд заочно арестовал супругу журналиста Александра Невзорова Лидию Невзорову (оба признаны участниками экстремистского объединения, чья деятельность запрещена в России, внесены в перечень террористов и экстремистов).

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