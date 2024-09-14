Актауские танкисты оттачивают мастерство при помощи новейших технологий

Военнослужащие танковых подразделений бригады морской пехоты продолжают совершенствовать своё мастерство, проходя как теоретические, так и практические занятия на современных тренажёрах отечественного производства.
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