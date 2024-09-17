В Астрахани состоится фестиваль арбуза

Большой агрофестиваль развернутся на территории спортивно-зрелищного комплекса «Звездный». 28 сентября в Астрахани состоятся фестиваль арбуза и масштабная ярмарка - фермеры со всех районов области представят свою продукцию – от риса до крупного рогатого скота.
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