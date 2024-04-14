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Из-за вспышек на Солнце 15 апреля Землю атакует магнитная буря, — эксперт

Из-за вспышек на Солнце 15 апреля Землю атакует магнитная буря, — эксперт

Из-за вспышек на Солнце 15 апреля Землю атакует магнитная буря, — эксперт Алиса БронскаяВ понедельник, 15 апреля 2024 года, Российскую Федерацию ждет новая магнитная буря, о чем сообщили на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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